Chatbots entram na era da pesquisa e transformam dados de atendimento em inteligência de mercado

Durante anos, o atendimento foi visto como um canal operacional. Um espaço acionado quando algo dava errado, quando surgia uma dúvida ou quando o cliente precisava de suporte. A interação terminava ali, e o valor também. O que começa a mudar agora não é apenas a tecnologia, mas o papel que essas conversas passam a desempenhar dentro das empresas.

o atendimento deixa de ser apenas uma função operacional e passa a atuar como um fluxo contínuo de leitura de mercado. Perguntas recorrentes, objeções silenciosas e dúvidas aparentemente simples começam a revelar padrões de comportamento que antes ficavam invisíveis aos relatórios tradicionais. Na prática, o que era tratado como volume passa a se transformar em contexto.



Relatórios recentes da 78% das empresas já utilizam Inteligência Artificial em pelo menos uma função de negócio, com adoção acelerada de capacidades de gen AI em 2025. Esses dados mostram que a IA está se tornando onipresente na operação, incluindo funções de atendimento e experiência do cliente, abrindo espaço para que chatbots e plataformas conversacionais sirvam como fontes valiosas de insight. Com a maturidade dos chatbots e das plataformas conversacionais,. Perguntas recorrentes, objeções silenciosas e dúvidas aparentemente simples começam a revelar padrões de comportamento que antes ficavam invisíveis aos relatórios tradicionais. Na prática, o que era tratado como volume passa a se transformar em contexto.Relatórios recentes da McKinsey & Company revelam que mais de, com adoção acelerada de capacidades de gen AI em 2025. Esses dados mostram que a IA está se tornando onipresente na operação, incluindo funções de atendimento e experiência do cliente, abrindo espaço para que chatbots e plataformas conversacionais sirvam como fontes valiosas de insight.

Diferente de pesquisas estruturadas, que partem de perguntas previamente definidas, o atendimento revela aquilo que o consumidor decide trazer espontaneamente . Mostra fricções ainda não mapeadas, lacunas de entendimento e até expectativas que não aparecem em formulários ou estudos declaratórios. É nesse ponto que o chatbot deixa de ser apenas uma ferramenta de eficiência e passa a assumir uma nova função dentro da organização.

Ele começa a operar como um radar permanente de mercado. Em canais como o WhatsApp, além de aplicativos e plataformas de mensageria corporativa, onde milhões de interações acontecem diariamente, esse volume deixa de ser apenas atendimento e passa a se tornar um termômetro contínuo de comportamento do consumidor.



Ao capturar percepções em tempo real e em escala, essas plataformas transformam conversas isoladas em inteligência acionável. Algo que poucos instrumentos tradicionais conseguem fazer com a mesma velocidade ou profundidade.

O resultado é um reposicionamento silencioso do atendimento dentro das empresas. Ele deixa de estar na periferia da operação e começa a se aproximar do núcleo de decisão. As conversas passam a ajudar organizações a entender o que está mudando no comportamento do consumidor antes que isso apareça nos indicadores tradicionais de mercado.

O chatbot, nesse novo contexto, não substitui pesquisas, mas passa a complementá-las com algo que nenhuma metodologia declaratória consegue reproduzir: a verdade que surge quando o cliente simplesmente pergunta. E quando essas perguntas são analisadas em escala, deixam de ser apenas atendimento e passam a se tornar inteligência de mercado.