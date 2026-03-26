Empreendedorismo como competência: formar protagonistas para um mundo em transformação

O Brasil possui um alto índice de empreendedorismo, ocupando, segundo dados do Sebrae, a terceira posição mundial em 2024 na taxa de empreendedorismo total, com mais de 33% da população envolvida em atividades empreendedoras. Esse cenário reforça a necessidade de compreender a iniciativa não apenas como abertura de negócios, mas como uma competência essencial para a vida profissional.

Empreender envolve um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que permitem identificar oportunidades, mobilizar recursos, assumir responsabilidades e gerar valor, seja no setor público, privado ou no terceiro setor. Esse chamado "potencial empreendedor" pode ser desenvolvido tanto por quem deseja ter o próprio negócio quanto por profissionais que atuam em organizações já consolidadas.

A postura empreendedora se manifesta na iniciativa, na visão sistêmica, na capacidade de resolver problemas complexos, na adaptabilidade e na orientação para resultados. Mais do que criatividade isolada, trata-se da habilidade de transformar ideias em soluções viáveis e de assumir papel protagonista, em vez de apenas executar tarefas.

Nesse processo, a educação exerce papel central. Desenvolver autonomia, visão estratégica e capacidade de inovação exige ambientes formativos que integrem teoria e prática, estimulem a tomada de decisão e promovam reflexão crítica. Não basta transmitir conteúdos: é preciso formar repertório, pensamento analítico e responsabilidade profissional.

Universidades e escolas técnicas contribuem para essa formação ao adotarem projetos integradores, estudos de caso, resolução de problemas reais e experiências interdisciplinares, aproximando o estudante dos desafios das organizações. Ao participar ativamente da construção do conhecimento, o aluno desenvolve competências como liderança, colaboração, planejamento e avaliação de resultados.

Mesmo para quem não pretende empreender formalmente, essa postura amplia a empregabilidade, favorece o crescimento na carreira e fortalece a capacidade de adaptação diante de contextos incertos.

Em um cenário marcado por mudanças rápidas e complexas, formar profissionais empreendedores é, antes de tudo, formar sujeitos capazes de transformar realidades com competência, ética e responsabilidade.