A importância de realizar um balanço semestral

Estamos oficialmente em junho, o que significa que quase metade do ano já se passou, e representa um momento ideal para que os gestores realizem um grande balanço de tudo que aconteceu na empresa ao longo desses seis meses. Acredite em mim, esse tipo de ação não é perda de tempo, mas uma estratégia que considero essencial para manter a empresa no caminho certo em direção às suas metas.

O balanço semestral permite uma análise clara e objetiva do desempenho da empresa no período estipulado e revela alguns fatores, por exemplo: se os resultados esperados estão sendo alcançados, quais foram os lucros e os prejuízos, se houve aumento ou queda nas receitas, e oferece um retrato real da saúde financeira da organização. Isso permite que a liderança avalie o que funcionou ou não, para que antigos erros sejam evitados.

Ao compreender os pontos fortes e fracos do primeiro semestre, os gestores podem ajustar o plano estratégico de forma mais eficiente, o que inclui revisar as metas, redirecionar os investimentos, cortar os custos desnecessários ou reforçar as ações que estejam gerando bons resultados. E se a sua empresa adota uma gestão por OKRs - Objectives and Key Results (Objetivos e Resultados Chaves) -, é provável que os ajustes sejam menores que o habitual nesta etapa, já que você terá feito uma parte disso no final do primeiro trimestre.

Você deve estar se perguntando: por quê? Uma gestão por OKRs prevê ajustes frequentes no plano de execução da estratégia, geralmente a cada três meses, o que faz com que o time esteja revisitando o que foi proposto com bastante frequência, conseguindo assim identificar, com mais foco e clareza, os acertos e os erros cometidos, sendo possível recalcular a rota quando necessário.

O ponto é que ao fazer esse balanço, a gestão passará a ter todos os dados atualizados e consolidados, construindo uma base cada vez mais sólida para tomar decisões assertivas. Isso diminui riscos e melhora a capacidade de resposta frente às mudanças do mercado ou eventuais imprevistos, afinal, tudo acontece tão rápido que muitas vezes não é possível prever situações, especialmente externas.

Com o diagnóstico do semestre em mãos, o time pode começar a realizar um planejamento eficaz para os próximos seis meses do ano. O objetivo é que a empresa consiga atuar de forma proativa, corrigindo rumos, aproveitando oportunidades e garantindo seu espaço no mercado. Implementar esse tipo de controle periódico é um passo importante rumo à profissionalização e ao crescimento sustentável.

Minha visão é que na velocidade em que as coisas mudam hoje, aquele planejamento anual já caduca no final do primeiro trimestre. Se você ainda não está pronto para rever trimestralmente o plano, que pelo menos ajuste a cada semestre. Por ser mais frequente, serão ajustes menores e com menor distância da realidade do início do planejamento, facilitando a avaliação das premissas que não funcionaram e o ajuste de rota.