Qual é o impacto da tecnologia na agenda ESG (Ambiental, Social e Governança)?

ESG. A sigla de Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança), se mantém entre os desafios das organizações. Afinal, mais do que uma tendência, o conceito vem, ano após ano, se consolidando como um paradigma na gestão corporativa. Tendo em vista esse reconhecimento e importância, cada vez mais as empresas precisam estar atentas ao cumprimento dos pilares da agenda - algo que pode ser obtido com o uso da tecnologia.

Entre os pilares que formam essa tão conhecida sigla, o ambiental é o que possui mais protagonismo no mercado. Isso se dá, principalmente, devido ao reconhecimento da necessidade de reforçar o compromisso com a sustentabilidade nas estratégias organizacionais, diante do atual cenário marcado pelas alterações climáticas, que, na tentativa de reverter essa realidade, têm levado diversas nações a se comprometerem com a redução das emissões de gás carbono. No entanto, mesmo tendo esse objetivo claro, atingir essa meta ainda é um desafio constante para as empresas, principalmente no Brasil. Segundo o estudo The Global Sustainability Barometer, realizado pela Ecosystm e divulgado pela Kyndryl em parceria com a Microsoft, as companhias brasileiras estão em diferentes estágios de maturidade em sustentabilidade, sendo que apenas 33% utilizam efetivamente inovações tecnológicas para alcançar suas metas.

Mesmo sendo um número considerado baixo, o estudo também aponta que as organizações brasileiras têm um grande potencial a ser explorado na atribuição do pilar ambiental às estratégias. A chave para atingir esse sucesso, sem dúvidas, é a tecnologia. Esse entendimento parece claro uma vez que, de acordo com os dados da pesquisa, 55% das organizações já usam IA para melhorar a eficiência e reduzir impactos ambientais; no entanto, somente 25% empregam essas inovações para atingir objetivos sustentáveis. Com base nesse relatório, podemos afirmar que existe um paradoxo entre o uso da tecnologia e seu emprego correto na busca por resultados. Ou seja, de nada adianta a empresa ter ferramentas no seu dia a dia sem que o recurso esteja alinhado com as metas.

Diante disso, é importante enfatizar que, para as organizações que buscam agir em concordância com a agenda ESG, é primordial a utilização de recursos que apoiem essa jornada, como, por exemplo, as soluções oferecidas pela SAP, multinacional alemã referência em sistemas de gestão. Nesse contexto, a líder de mercado tem em seu portfólio o SAP Sustainability Control Tower, ferramenta que permite que as empresas monitorem, analisem e melhorem seu desempenho de sustentabilidade. Mais do que isso, a solução ainda permite uma visão geral de indicadores da empresa, como emissões de CO₂ e uso de água. Além disso, o sistema possui a capacidade de armazenar e centralizar dados de diversas fontes, sejam sistemas ou aplicativos, o que ajuda a reduzir drasticamente as chances de erros e permite gerar insights corretos para a tomada de decisões. A ferramenta da SAP também conta com funcionalidades que reforçam as razões pelas quais é vantajosa, como o cumprimento e atendimento dos principais regulamentos - TCFD, ISSB (IFRS S2), CSRD (ESRS, taxonomia da UE), SEC, entre outros -, adequação às características do negócio, validação dos dados e cálculo da pegada de carbono em todos os escopos e categorias, tendo como base gastos e atividades.

Cabe enfatizar que, mais do que fornecer relatórios, o SAP Sustainability Control Tower permite que as organizações reajam aos desafios atuais de sustentabilidade e planejem um futuro mais sustentável, transformando os dados em decisões que ajudem a promover mudanças em toda a cadeia do negócio, favorecendo o melhor controle e governança.

Mais do que compreender a importância da agenda ESG, é necessário que as empresas busquem estruturar suas operações com o intuito de atender a esse propósito. Nesse cenário, o uso da tecnologia se torna um fator indispensável para ajudar as empresas a atingirem esse objetivo e conseguirem se posicionar no mercado, demonstrando seu compromisso e engajamento com a causa.

Estamos diante de um momento-chave, no qual as decisões que tomarmos hoje certamente refletirão no amanhã. Por isso, quanto antes as empresas implementarem inovação tecnológica em suas operações, melhores serão os resultados, garantindo um futuro mais sustentável.