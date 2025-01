Como a consistência na comunicação pode criar marcas imbatíveis

Um estudo da System1, em parceria com o IPA Effectives Databank, revelou que a consistência na comunicação é vital para criar marcas relevantes no mercado. Ao analisar mais de 4.164 anúncios de 56 marcas diferentes, durante cinco anos (de 2018 a 2024), os pesquisadores descobriram que ela é a chave para o sucesso a longo prazo das organizações.

Você pode se perguntar: como a consistência pode gerar inovação? A resposta está na qualidade da criatividade. Ao manter uma identidade visual e verbal coesa, utilizando os mesmos veículos e mídias ao longo do tempo, as marcas criam um terreno fértil para a inovação. A pesquisa mostrou que marcas persistentes produzem criativos de maior qualidade, com uma média de 3,3 estrelas de avaliação dos consumidores, em comparação com as menos regulares, que alcançam apenas 2,6 pontos. Isso acontece porque a consistência permite que a marca explore novas ideias dentro de um modelo, já estabelecido, gerando resultados mais eficazes e duradouros. Apesar da complexidade do assunto, a fórmula é simples: a familiaridade gera confiança.

Ao se deparar com uma marca consistente, o consumidor se sente mais seguro e conectado. A pesquisa mostrou que marcas que optam por essa estratégia são mais famosas, populares e têm maior impacto em diversos aspectos, como awareness, diferenciação, valores de marca, saliência, fama, mudança de atitude e confiança. Isso ocorre porque a repetição facilita a memorização, tornando a marca mais presente na mente do consumidor.

Mas afinal, o que tudo isso significa para o seu negócio? A consistência de marca não é apenas uma questão de estética, ela impacta diretamente os resultados financeiros. As marcas com presença permanente na mídia - sejam eles digitais ou tradicionais - apresentam 10% a mais de ganho de valor de vendas, 18% a mais de lucro e 9% a mais de participação de mercado do que organizações sem regularidade nas suas estratégias de comunicação.

A pesquisa "Como a consistência leva a qualidade criativa, marcas mais fortes e maiores lucros" nos mostra que a consistência de marca não é apenas uma estratégia de comunicação, mas sim um investimento a longo prazo. Ao construir uma identidade visual e verbal forte e coesa, utilizando os mesmos veículos e mídias ao longo do tempo, as empresas podem aumentar a qualidade da sua criatividade, fortalecer a sua marca e, consequentemente, impulsionar seus resultados de negócios.