Saúde mental deve ser prioridade

A saúde mental dos colaboradores tornou-se uma prioridade estratégica no ambiente corporativo. O estresse e o esgotamento emocional, intensificados pela pandemia, revelaram que o bem-estar dos funcionários é essencial para o sucesso das empresas. Hoje, o apoio emocional não é mais um diferencial, mas uma necessidade, refletida na Lei 14.831, que exige maior atenção das empresas à saúde mental no trabalho.

Segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do Ministério da Previdência Social, apenas em 2023, 421 pessoas foram afastadas do trabalho por burnout, maior número atingido nos últimos dez anos no Brasil. Ponto importante aqui: esse número não engloba trabalhadores informais, ou seja, o número pode ser muito maior. Se você não se assusta com esses dados, é hora de começar a se preocupar. E eu não digo isso como forma de ameaça, mas com o objetivo de te provocar a pensar em como você lida com a saúde mental dos seus funcionários, pois, cá entre nós, são eles que levam seu negócio adiante. Já parou para pensar se eles estão satisfeitos com suas lideranças? Com o modelo de trabalho? Se compreendem profundamente os processos? Ou até mesmo se algum problema da vida pessoal está impactando no trabalho?

É claro que ninguém vai levar para o ambiente de trabalho as dificuldades com o casamento, os problemas dos filhos na escola ou as dívidas, mas é possível contornar os possíveis problemas sofridos pelas pessoas oferecendo ferramentas para lidar melhor com as adversidades. E é aqui que te provoco, mais uma vez: o que você oferece como benefícios para seus colaboradores?

É fato que o conceito de benefício corporativo evoluiu bastante nos últimos anos. Antes focado apenas em alimentação e transporte, hoje é possível ver o RH conectando programas complementares de saúde, lazer, educação e bem-estar emocional, pontos que se tornaram crucial para a atração e retenção de talentos e valorizados pelos trabalhadores. Mas será que as empresas estão olhando de forma ampla para isso? Dados de uma pesquisa de 2024 da Pipo saúde apontam, dentre outras questões, que apenas 11,3% das empresas oferecem benefícios específicos voltados para a saúde mental. Esse termo amplo, que envolve diversos aspectos, e a conexão entre eles é crucial para compreender o indivíduo em sua totalidade e oferecer ferramentas para apoio emocional e, muito mais do que isso, que forneçam dados anonimizados para realizar o monitoramento do estado mental dos colaboradores. Integrando esse tipo de sistema às informações de RH, é possível alinhar as ações aos problemas mais comuns dentro da empresa, auxiliando na tomada de decisões mais assertivas, como treinamentos e outros benefícios, mais personalizados.

E isso vai além: dados de um levantamento da Gallup apontam que funcionários que se sentem bem amparados emocionalmente, que têm uma forte conexão com a missão da empresa e com seus líderes têm 21% mais chances de serem produtivos do que os não engajados. Ou seja: investir em ferramentas de apoio emocional para os colaboradores é bom não apenas para criar um ambiente de trabalho saudável, mas também para conquistar melhores resultados.