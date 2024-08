A conexão entre a sala de aula e o trabalho voluntário

O que levamos das salas de aula para fora das paredes da escola? Como as instituições de ensino contribuem para a formação não somente de um estudante preparado para encarar desafios acadêmicos e profissionais mas, também, sociais?

Todos os dias, um dos principais desafios dos professores da área de humanidades é problematizar a realidade, articulando teoria e prática, a fim de preparar os alunos para as transformações do mundo contemporâneo. Para isso, é necessário desenvolver nas escolas um currículo dinâmico e horizontal, que possibilite o protagonismo dos estudantes em situações de crise e emergência, tanto em contextos locais quanto globais.

Iniciativas como o voluntariado são uma das formas possíveis de conectar e aproximar perspectivas diferentes - e, também, ilustrar de forma autêntica aquilo que debatemos em sala de aula. Embora a cultura do voluntariado tenha avançado no Brasil nos últimos anos, ela ainda tem muito espaço para crescer, aos moldes do que acontece em nações como os Estados Unidos.

Como escola internacional, nos apropriamos desse costume norte-americano e construímos um programa que preza o olhar para o outro desde a pré-escola. Por meio de projetos desenvolvidos pelos próprios estudantes, a instituição contribui com a sociedade em diversas frentes: do apoio a escolas até a arrecadação de itens de higiene feminina para doação.

Esse movimento, porém, ganhou corpo e força no último maio, quando o Rio Grande do Sul foi atingido por uma tragédia climática sem precedentes. Não nos faltaram alunos, colaboradores e nem famílias dispostas a contribuir das mais variadas formas possíveis. Embora o voluntariado faça parte da nossa essência, testemunhar essa mobilização foi quase tão impactante quanto as chuvas que caíram no Estado.

Eis que ações como essas são fundamentais para a construção de seres humanos mais empáticos e capazes de se adaptar a diferentes situações. Oportunizar trocas como essas faz de uma instituição de ensino muito mais do que um mero espaço para aprendizado. Cria um ambiente enriquecedor e com ensinamentos capazes de transpor os muros da escola e transformar toda a sociedade.