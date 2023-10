Especialista compartilha 15 dicas sobre empreendedorismo e marketing direto da China

Viajo anualmente para lugares em busca de tendências para aplicar nos negócios e ensinar em minhas aulas. Já trouxe ao GeraçãoE tendências direto do Japão e do Vale do Silício. Neste ano, trago aprendizados da China, a economia que mais cresce no mundo.

1. Escalabilidade e tamanho do mercado

A China possui uma população de mais de 1,4 bilhão de pessoas, o que oferece um mercado enorme e diversificado para empreendedores. Tudo lá é escalável. Ou seja: os produtos têm a capacidade de crescer e expandir sua capacidade ou alcance de forma eficiente e sustentável à medida que mais clientes o utilizam. Pense nisso ao criar um negócio: seu produto ou serviço é escalável?

2. Método de pagamentos facilitados e digitais

Dinheiro é coisa do passado na China. Tudo é pago através de aplicativos . Os principais são o Alipay e WeChat. Isso facilita muito as transações e garante segurança aos negócios.

3. A importância da cultura local

Como contraponto à tecnologia, todos os negócios exaltam o respeito pelas tradições e valores culturais chineses para ganhar a confiança dos consumidores. Isso vai desde a arquitetura dos espaços até adaptar mensagens e campanhas de marketing.

4. Personalização, demonstração e experiência do cliente



As empresas chinesas ivestem pesado em tecnologias de personalização, buscando oferecer produtos e serviços sob medida para cada cliente . Tudo para proporcionar uma experiência única e memorável. Neste sentido, é comum vermos demonstrações customizadas em frente às lojas, por exemplo.

5. Mobile-First e integração de canais

Todas as estratégias de marketing por lá devem ser adaptadas para dispositivos móveis . Inclusive, todos os comerciais na TV evidenciam para uma continuidade na comunicação via QR Code no digital.

Tudo é integrado e pode ser resolvido em um único app, o WeChat. Lá, é possível desde pagamento de contas, comunicação via mensagens até efetivar consultas médicas.

6. Liberdade x Privacidade

É fato: nos sentimos seguros na China. E muito deste sentimento vem dos dados - um dos países mais seguros do mundo - e de uma rigorosa vigilância . Quase toda árvore chinesa tem uma câmera. Também percebe-se o aumento do uso de tecnologias de reconhecimento facial e robôs cachorros espalhados pelas principais cidades, como Xangai e Shenzhen. Isso nos faz parecer que estamos num episódio da série futurista Black Mirror.

7. Carros elétricos e sustentabilidade

Na China, não existe Uber. Lá, o app para corridas de carro é o DiDi, também dona da 99. E o que chama atenção é que todos os carros são elétricos. É comum chamar um carro e ser surpreendido pelo aceite de um Tesla . Mas os que dominam mesmo são os da marca chinesa BYD. O seu modelo Dolphin, inclusive, já é o carro elétrico mais vendido do mercado. Isso reflete a valorização da sustentabilidade, onde as empresas estão se adaptando para atender a essa demanda, oferecendo produtos e serviços sustentáveis de forma escalável.

8. A importância da agilidade e o poder do ecossistema

A velocidade com que as coisas acontecem na China é impressionante. Isso ocorre devido a um ecossistema empreendedor altamente colaborativo , onde as empresas se apoiam mutuamente e compartilham recursos e conhecimentos. Principalmente com a valorização da parceria com startups, onde as grandes empresas estão cada vez mais buscando essas parcerias para impulsionar a inovação e a criatividade em seus negócios.

9. Marketing de relacionamento

As relações pessoais (Guanxi) desempenham um papel importante nos negócios chineses. Construir redes e relacionamentos sólidos é fundamental .

10. E-commerce em ascensão e logística eficiente

A China é líder global em comércio eletrônico , com plataformas como AliExpress e Shopee dominando o mercado. Isso é fruto de uma visão global de consumo e uma logística avançada, o que facilita a distribuição eficaz de produtos.

11. Redes sociais próprias e social commerce

Sim, é verdade: os chineses não utilizam o Instagram ou Facebook. Mas eles têm suas próprias redes , as principais são o WeChat, Weibo e o Douyin, versão do Tik Tok usada na China. Aliás, eles estão o tempo todo vendo vídeos curtos. E sabe o que todas estas redes têm em comum? Você pode comprar tudo por elas sem a necessidade de ir para um e-commerce.

12. A relevância do live streaming

Não existe nada mais poderoso que vender para quem está engajado com sua marca . E as lives são ótimas para isso. E em todo lugar da China, vemos influencers e empresas utilizando essa ferramenta para se conectar com seu público de forma mais autêntica e interativa. E claro: vender ao vivo.

13. Gatilho de urgência

Os chineses sabem usar bem as técnicas de copywriting, principalmente o gatilho mental de urgência. Ou seja: dar um motivo para comprarmos naquele momento . É comum numa negociação com chineses escutarmos: "last price, last price".

14. A valorização da inovação

A competição é intensa na China, especialmente em setores populares. A diferenciação e a inovação são essenciais para se destacar . Os empreendedores precisam estar dispostos a se adaptar e aprender continuamente para se manterem relevantes.

15. Tendências de consumo dinâmicas