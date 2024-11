Pioneirismo e inovação na Capital

Júlia Fernandes

28 Novembro 2024

Empreendedores e empreendedoras locais têm apostado há anos na tecnologia, enxergando na capital gaúcha um mercado promissor.

Em outubro, o GeraçãoE entrevistou o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, sobre uma missão ao Vale do Silício focada em Inteligência Artificial, na qual ele participou. Entre os diversos insights, um se destacou: Porto Alegre pode se consolidar como a capital da inovação no País. A cidade conta com universidades de renome, hubs de inovação e eventos de destaque sobre o tema, criando um ambiente fértil para novos negócios. Mas essa transformação não é recente. Empreendedores e empreendedoras locais têm apostado há anos na tecnologia, enxergando na capital gaúcha um mercado promissor.