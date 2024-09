Sebastião Melo visita a Casa do Jornal do Comércio na Expointer

Roberta Fofonka, especial para o JC

Expointer neste sábado (31). Em passagem à Casa do Jornal do Comércio, comentou sobre a novidade das Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa), que terá espaço para o pequeno produtor rural a partir da segunda quinzena de setembro Mesmo com a dupla jornada de prefeito de Porto Alegre e candidato à reeleição, Sebastião Melo (MDB) reservou um tempo para visitar aneste sábado (31). Em passagem à Casa do, comentou sobre a novidade das Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa), que terá espaço para o pequeno produtor rural

“A Ceasa é um polo que abastece não só Porto Alegre, então ter a agricultura familiar é muito importante”, comentou. “Eu de Ceasa entendo pouco, fui carregador lá na década de 1970”, brincou. A despeito da distância que a Ceasa está das áreas centrais, se diz disponível para pensar um modelo de feira do produtor menor, em áreas públicas, mais perto da população urbana.

Melo contou, ainda, sobre a rotina de campanha. “Ser prefeito e candidato é humanamente impossível, se não tiver uma resistência grande. Não tem sábado, não tem domingo.” Para aguentar o tirão, mantém o hábito de levantar cedo, fazer pilates “e beber muita água, de preferência não gelada, para a garganta resistir”. O candidato foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero, e pelo presidente do Conselho do JC, Mércio Tumelero.