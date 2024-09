Consulado da Itália no RS estreia estande na Expointer

Aproveitando o mote dos 150 anos da imigração italiana no Brasil, o Consulado Geral da Itália em Porto Alegre estreou na Expointer com um estande destinado a oportunizar visibilidade e negócios a empresas com vínculos naquele país europeu.

O espaço, localizado no Pavilhão Internacional, abriga empreendimentos como o Grupo Argenta, Be8, Agrale, Istobal, Flexbimec e o projeto Rota dos Capitéis, que reúne 10 municípios de colonização italiana e que visam a promover o turismo religioso regional.

• LEIA MAIS: Acessos à Expointer estão congestionados desde o início da manhã deste sábado

Na primeira experiência do espaço, os negócios fechados pelos expositores já cobriram os custos na Expointer. A ideia é que o estande do consulado retorne nas próximas edições da mostra agropecuária, como referência para prospecção de negócios para empresas com ligações com a Itália.