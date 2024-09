Tramontina critica demora do governo em anunciar medidas para o agro

O vice-presidente da Fiergs, empresário Clóvis Tramontina, criticou a falta de anúncio de medidas para socorrer os produtores rurais do Estado. “O que anunciaram de prático? Não fizeram nada de efetivo”. Para o empresário o Governo Federal deveria perdoar dívida, financiar os produtores em cinco anos, com dois anos de carência e juros zero durante três anos. “Estão falando que fizerem tudo que é possível mas deram para as pessoas o que já é direito delas: restituição do Imposto de Renda, FGTS e financiamento que só se pode dar para quem já tem crédito”, protestou.



Ele acrescenta que é preciso ajuda urgente para as empresas gaúchas, especialmente para as 51 mil empresas no Estado com até 19 empregados. “E não estou falando das grandes empresas, claro que as que foram atingidas também necessitam de recursos, mas as pequenas precisam de dinheiro novo, empréstimo a fundo perdido ou carência de três anos e mais 10 anos para pagar com juros subsidiados. Se não ajudarem essas empresas todas vão quebrar”.



O empresário disse que a Expointer está um sucesso, mas que a feira não reflete a realidade do Rio Grande do Sul. “Nosso Estado está quebrado, não podemos ficar entusiasmados com a feira e esquecer das pessoas que perderam tudo na enchente e não vão recuperar”. Tramontina visitou a Casa do Jornal do Comércio na Expointer, na tarde desta sexta-feira (30) e foi recebido pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero.