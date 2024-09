Ministro frustra expectativa e não anuncia medidas emergenciais na abertura da Expointer

A solenidade de abertura oficial da 47ª Expointer, realizada nesta sexta-feira (30), foi marcada pela expectativa de anúncio de medidas de socorro por parte do governo federal aos produtores atingidos pelas enchentes de maio. O ministro da agricultura, Carlos Fávaro, disse que o gaúcho tem uma força de reconstrução extraordinária, se recuperando a passos largos após quatro meses da tragédia. “A próxima safra será a da reconstrução do Rio Grande do Sul.” O ministro não detalhou as medidas, mas disse que elas só dependem da sanção do presidente Lula para dar status de negativação. “Elas trarão reconstrução com dignidade de todos os produtores.”

O ministro do desenvolvimento agrário, Paulo Teixeira, afirmou que “o Rio Grande do Sul tem uma das agriculturas mais sofisticadas do Brasil, extremamente importante para o desenvolvimento do País”. Ele acrescentou que o governo federal tem trabalho intensamente para a suspensão de pagamento das dívidas dos produtores, a recomposição dos recursos das cooperativas, dos grandes fornecedores de insumos e grãos, em um programa para "limpar o nome de todos para que possam tomar crédito e reconstrução de todos os assentamentos com recursos do governo o federal".

O ministro extraordinário pela reconstrução do RS, Paulo Pimenta, destacou a importância da presença dos ministros na Expointer, representando o governo federal. “Determinamos prioridade de apoio ao governo do Estado e às prefeituras para que possamos dar uma resposta rápida, gerando emprego."

Autoridades marcaram presença ALINA SOUZA/ESPECIAL/JC

A cerimônia também foi marcada por falas de protesto por parte de líderes de várias entidades ligadas ao agronegócio gaúcho e governo estadual. O secretário da agricultura, Clair Kuhn, disse que, conforme dados da Emater, existe intenção de plantio melhor na safra de verão, mas que “precisa de condições financeiras para fazer”.

O presidente da Farsul, Gedeão Pereira, citou que não lembra de uma Expointer em que um ministro da agricultura fosse tão aguardado. “Cada centavo investido trará de volta a pujança e será multiplicado muitas vezes”, disse o presidente da Farsul.

O presidente da Fetag, Carlos Joel da Silva, ressaltou que as negociações entre produtores e governo federal avançaram, mas que “tem que chegar no produtor e atender todas as necessidades deles”. Silva destacou ainda que os agentes bancários também precisam fazer a parte deles.

Diversos animais desfilaram na pista principal ALINA SOUZA/ESPECIAL/JC

“Não criem problema, burocracia, para que as soluções cheguem logo para os produtores.” O secretário do desenvolvimento rural, Vilson Covatti, exaltou a força das agroindústrias familiares que se mobilizaram para reconstruir o que foi possível e poder participar da feira. “Muitos perderem tudo e estão resistentes e fortes para trazer o de melhor na produção da agricultura familiar. É a Expointer da concretização”, lembrou.

O presidente do Simers e da Fiergs, Cláudio Bier, disse que até ontem apenas uma instituição financeira havia comercializado R$ 440 milhões. “É um sinal de que teremos vendas excelentes no setor de máquinas”, antecipou. O presidente da associação dos criadores de galo holandês (Gadolando), Marcos Tang, disse que os produtores estão cansados de “tosa de porco: muito grito e pouca lã". "É preciso de medidas objetivas e concretas da porteira para dentro.”

O governador do Estado, Eduardo Leite, sugeriu ouvir o clamor dos produtores do Movimento SOS Agro RS, que tem um papel importante para alavancar as negociações em Brasilia e dar legitimidade para os pleitos dos gaúchos. “É uma mobilização que dá força na argumentação e forçar uma maior agilidade e menos burocracia para liberação dos recursos”, pontuou Leite.

O produtor rural, Lucas Flores, do município de Pantano Grande, um dos organizadores do movimento disse que o principal pleito é a questão das dívidas dos produtores, auxílio que veio com muitas restrições e burocracia. "Pedimos prazo de 15 anos para reconstituição das dívidas e três de carência, com juros acessíveis e anistia para os que perderam tudo”, detalhou o produtor. “Viemos afetados por três safras com estiagem e agora a enchente foi a pá de cal, muitos produtores que não têm de onde começar de novo, perderam solo, o campo a propriedade, galpão a casa e os que não foram atingidos, mas estão impossibilitados de plantas”, afirmou.

Além do desfile dos grandes campeões da Exponter, uma estrela roubou a festa: o cavalo herói Caramelo, símbolo de resistência, abriu a pista de desfiles e emocionou os presentes.