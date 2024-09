Fundação Bradesco aproveita a Expointer para fazer link entre alunos e mercado

A Fundação Bradesco aproveita a Expointer, em Esteio, para fazer o link entre o mercado e seus alunos, que são preparados para trabalhar no campo. “Todo mundo fala de falta de mão de obra no agro. Nós formamos esses profissionais”, ressalta Eduardo Ramos de Oliveira, gerente do departamento de fazendas da fundação.

O projeto, que oferece ensino Básico, Fundamental, Médio e Técnico, soma 42 mil alunos no Brasil em 41 escolas. Três delas, aliás, estão no Rio Grande do Sul, nas cidades de Bagé, Gravataí e Rosário do Sul. Nesta última, trata-se de uma escola fazenda.

A Fundação Bradesco fará, em 2024, 68 anos de existência. Os alunos, cujo critério é ser de baixa renda, recebem material escolar, uniforme, tênis, alimentação e auxílio saúde.