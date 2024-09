Judoca Rafael Macedo quer participar da terceira Olimpíada

Medalha de bronze por equipe nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o judoca Rafael Macedo, 30 anos, começa em dezembro a sua caminhada para estar na Olímpiada de 2028, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em dezembro, ele participa de um grande slam na categoria até 90 kg. Em setembro, o atleta da Sociedade de Ginástica Porto Alegre (Sogipa) retoma os treinos no tatame do clube já com novos objetivos. Macedo quer disputar a sua terceira Olimpíada - já participou de Tóquio e Paris.

Macedo disse que antes da Olimpíada de Los Angeles em 2028 tem que estar entre os 18 melhores do mundo. Na competição realizada na França, o paulista radicado há 11 anos no Rio Grande do Sul disputou 10 lutas na categoria até 90kg e venceu oito. O atleta fez uma campanha brilhante, mas parou na disputa pela medalha de bronze nos Jogos de Paris após uma decisão polêmica dos árbitros - o judoca estava melhor e em vantagem sobre o francês Maxime-Gael Ngayap Hambou, mas acabou punido pelos árbitros, perdeu a luta e deixou escapar a medalha.

Judoca Rafael Macedo visitou a Casa do Jornal do Comércio na Expointer Tânia Meinerz/JC

O atleta fez história em Paris junto com os judocas brasileiros. O Brasil venceu o Cazaquistão, a Sérvia e a Itália, na luta decisiva, para conquistar o bronze nos Jogos Olímpicos - a 28ª medalha olímpica da modalidade. Macedo, Beatriz Souza e Rafaela Silva marcaram os pontos do Brasil, mas a Itália empatou em 3 a 3. Coube então a Rafaela, na luta extra, marcar o ponto decisivo que garantiu o Brasil no pódio com o placar de 4 a 3.

Rafael Macedo, atleta da Sogipa, disputou dez lutas na categoria 90 kg na Olimpíada de Paris 2024 Instagram/ Reprodução/Jc

Acompanhado da esposa Manoella Macedo, o judoca visitou a Casa do Jornal do Comércio na Expointer nesta quarta-feira (28), onde foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero e pela diretora de Projetos do JC, Stefania Jarros Tumelero. Depois da visita, o casal saiu para visitar os estandes do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio.