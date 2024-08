JBS quer popularizar suíno e avicultura gaúchas na Expointer

Roberta Fofonka, especial para o JC

Na manhã desta quarta-feira (28), a JBS esteve presente na Expointer para premiar os melhores suinocultores e avicultores gaúchos integrados à Seara, marca de alimentos da multinacional brasileira. O evento reuniu 160 produtores na casa da ACSURS - Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul.

A produção em solo gaúcho foi diretamente afetada na unidade de Salvador do Sul, com alagamento de áreas produtivas e deslizamento de terras que afetaram a atividade incubatória. Mas os efeitos indiretos foram maiores, sobretudo com relação à logística, “perdemos acesso às propriedades, não conseguíamos chegar com ração, alguns produtores ficaram ilhados. Para nós, a estrada mais importante é a estrada rural”, pontuou José Antônio Ribas Júnior, diretor de agronegócio e CIEX da JBS, em visita à casa do Jornal do Comércio na Expointer.

No entanto, o clima da premiação seguiu o tom do que vem sendo repetido em diversos segmentos da maior feira agropecuária da América Latina. “Tomamos uma decisão forte dentro da companhia, que é ser parte da solução e não do problema”, afirmou o diretor. “O Rio Grande do Sul é muito relevante para nós, acrescentou. A empresa tem oito plantas de produção de aves e suínos no Estado, que exportam para Europa, Ásia, Chile, Oriente Médio, “mercados muito relevantes, que não podemos ter ruptura de volumes. Se abrimos uma brecha de volume nestes mercados, alguém ocupa o espaço. Então tentamos ser ágeis dentro das possibilidades, recuperando o possível para que o produtor conseguisse retomar a vida dele”, conta. Ele salienta que calamidades, como a enchente, aumentam o risco sanitário das propriedades, o que redobra a relevância do trabalho dos produtores na reconstrução. Mesmo com as instabilidades, os produtores gaúchos tiveram “resultados de excelência” a nível mundial, disse o gestor. O Estado é o terceiro maior exportador de frango do país.

Deste modo, a multinacional pretende aumentar a presença da suinocultura e avicultura na Feira. “Queremos colocar aves e suínos na agenda da Expointer. Não se trata de colocar um aviário aqui dentro, mas sim o conceito de avicultura, a importância econômica que a avicultura e suinocultura têm no RS”, destacou.