Financiamentos para conservação do bioma Pampa são assinados na Expointer

Roberta Fofonka, especial para o JC

Foram assinados, nesta terça-feira, (27), os primeiros contratos de financiamento do projeto Alianza Mais, voltados ao desenvolvimento de modelos de produção sustentável no bioma Pampa. O montante, de R$ 2,25 milhões, foi destinado a duas propriedades rurais, de Alegrete e de Dom Feliciano. O aporte será usado principalmente na recuperação das áreas de pastagem degradadas, aquisição de maquinário e melhorias nas propriedades. Os contratos foram celebrados na casa do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), na Expointer.

O projeto é uma iniciativa da SAVE Brasil/Alianza del Pastizal e do BRDE, com parceria do Fundo Francês para o Meio Ambiente Mundial e Agência Francesa de Desenvolvimento, que prevê investimentos de R$ 40 milhões nos próximos cinco anos. “Este contrato renova nosso esforço e entusiasmo pela recuperação do campo nativo”, celebra Gélio Medeiros, um dos pecuaristas contemplados.

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, o pampa é o menor bioma brasileiro, e também o menos protegido por unidades de conservação. Uma forma de conservar, conforme aponta o diretor de planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, é fortalecer a cadeia produtiva local, interessada na recuperação do solo de mata nativa.

“Não há um conflito entre a produção agropecuária e a sustentabilidade, pelo contrário”, declarou na ocasião o diretor de planejamento do BRDE, Leonardo Busatto. “O projeto vem para manter as propriedades de pecuária no bioma pampa. A preservação do bioma está ligada à preservação da atividade da pecuária no campo. Caso contrário, se não mantivermos essas propriedades funcionando, [a região] vai acabar sendo utilizada por outras culturas, ou monoculturas, que acabam prejudicando esse bioma tão raro no Brasil”, disse.

Ranolfo Vieira Júnior, presidente do BRDE, afirmou que a Expointer é “o momento de demonstrar para o Brasil e o mundo a nossa vocação para o agro” e pontuou que 84% dos negócios realizados pelo banco em 2023 tiveram alguma ligação com objetivos de desenvolvimento sustentável.