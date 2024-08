Calda artesanal de frutas para drinks é novidade na Expointer

Roberta Fofonka, especial para o JC



A cada ano, os agricultores do Pavilhão da Agricultura Familiar se desafiam para trazer novidades e conquistar atenção na maior feira agrícola do Estado. A banca 302, da família Sobucki, do município de Sete de Setembro, região das Missões, preparou um lançamento exclusivo para a feira. Há 24 anos, a marca familiar traz compotas, geleias e sucos para a Expointer. Este ano, a novidade é a calda de frutas para ser usada em drinks.



A matriarca, Eli Sobucki, pensava em como poderia aproveitar o líquido das frutas em calda para lançar um produto novo dentro da agroindústria. A ideia da calda para drinks surgiu a partir do butiá. Passaram a testar com outras frutas, para chegar na Expointer com um lançamento robusto de opções.

Dito e feito. Vieram para Esteio com uma linha inteira formada por sabores tradicionais (pêssego, uva, abacaxi, morango, hortelã, laranja, entre outros) e frutas nativas (uvaia, guavirova, pitanga, butiá). A filha, Letícia Sobucki, teve a ideia de adicionar glitter comestível às caldas para chamar atenção do público. Foi preciso deixar a calda mais líquida para alcançar a estética desejada. Parece que deu certo.

“A calda de laranja, única que colocamos o glitter dourado, esgotou no domingo, 20 minutos antes de fechar”, conta. O glitter é o mesmo usado em confeitaria.

Cada calda sai por R$ 40,00 ALINA SOUZA/JC

Cada frasco custa R$ 40,00 e rende dois litros de drinks. A calda dura de dois a três meses na geladeira, após aberta. O frasco fechado tem validade de um ano.

Durante o processo de criação do produto, foram duas semanas de pesquisa para entender quais caldas harmonizavam com bebidas. “A calda de pêssego combina com o espumante brut, o butiá fica maravilhoso em licores e whiskys. Fomos testando até encontrar as combinações certas, com gin, vodka, refrigerantes”, diz Letícia, que recomenda a de abacaxi para fazer piña colada. As caldas também podem ser usadas em drinks não alcoólicos e águas saborizadas, como se faz com xaropes e grenadines. Na agroindústria Sobucki trabalham quatro pessoas: pai, mãe e os dois filhos.