Minas Gerais tem espaço próprio na Expointer com queijos, geleias e cerveja

Roberta Fofonka, especial para JC

Pavilhão da Agricultura Familiar Seis negócios integram a área mineira da feira. Numa das entradas do, uma banca chama atenção pela procedência diferente das outras. Trata-se do espaço destinado aos produtores de Minas Gerais, subsidiados pela FETAG (Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul) e pela FETAEMG (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais).

As entidades promovem o intercâmbio entre produtores locais nas principais feiras dos dois estados há seis anos - trazendo um grupo de marcas mineiras para a Expointer e levando produtores gaúchos para a Agriminas, que ocorrera em maio. Na Expointer, a FETAG custeia hospedagem e alimentação, e a FETAEMG, o transporte das mercadorias até o Rio Grande do Sul. Fica por conta de cada produtor a despesa do próprio translado.

Se pode encontrar cerveja de butiá (em Minas, a bebida é chamada de “coquinho azedo”, do norte de MG), cafés e os famosos queijos mineiros. Uma marca de molhos, geleias e doces feitos à base de jabuticaba caiu no gosto dos gaúchos.

“O público gaúcho gosta muito dos molhos para colocar no queijo e no churrasco. O carro-chefe é o molho de alho e a geleia de cebola caramelizada, muito usada no preparo de hambúrgueres”, explica Meire Ribeiro, proprietária da Sabarabuçu – Produtos de Jabuticaba.

As geleias saem por R$ 30,00, ou duas por R$ 50,00. Os molhos, R$ 20,00 ou dois por R$ 35,00. Hoje, três empórios em Porto Alegre vendem os produtos da marca, negócios concretizados através da Expointer. “Ficamos preocupados porque pensamos que não haveria Expointer. Contamos com esta feira todos os anos" diz ela, que faturou R$ 25 mil em Esteio ano passado.

Logo ao lado fica a D’Rocha Cafés Especiais, que produz e faz a torrefação de pequenos produtores de café em Munhuaçu-MG. Se destaca o café de Hidromel, vencedor do Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais, da Emater-MG, que sai por R$ 70,00. Outros rótulos podem ser adquiridos a partir de R$ 25,00, entre eles, cafés produzidos por mulheres, que levam o nome de produtoras da região.