As instituições financeiras presentes na Expointer 2023 levaram diversas opções em linhas de crédito para o agronegócio, e encerraram a edição deste ano com números positivos. Confirmando a expectativa de ampliar sua participação no agronegócio, o Banrisul alcançou um volume recorde de negócios, atingindo R$ 1,264 bilhão. Esse valor representa crescimento de 52% em relação ao registrado no ano passado. Do total, R$ 663 milhões foram destinados ao financiamento de máquinas e equipamentos, R$ 73 milhões para armazenagem e R$ 344 milhões para irrigação, correção de solo, sistemas de energias renováveis e desenvolvimento. Outras linhas somaram R$ 184 milhões.

Para o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, o resultado recorde desta edição foi alcançado graças à disponibilidade de recursos, aos esforços na melhoria do atendimento aos produtores e à modernização dos processos internos de contratação. “Continuaremos aprimorando a atenção ao setor, com foco na relação pessoal com o cliente, característica que sempre foi o diferencial do Banrisul, presente e atuante em todos os municípios do Estado”, destacou.

Com destaque para projetos que levam mais inovação ao campo e de ampliação da capacidade de armazenagem, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) encerrou sua participação com uma nova marca histórica. Entre operações e novos pedidos de financiamento voltados ao agronegócio gaúcho durante a feira, o BRDE registrou o montante de R$ 518 milhões em negócios. O volume de contratações fechadas e de operações encaminhadas nos nove dias de feira deste ano superou em 14,3% o total de pedidos apresentados na edição de 2022 (R$ 453 milhões).



Valores de outras instituições:

Badesul: R$ 627 milhões

Caixa: R$ 14 milhões

Banco do Brasil: R$ 1,3 bilhão

Cresol: R$ 50 milhões

Sicredi: R$ 200 milhões

Santander: R$ 470 milhões

Unicred: R$ 160 milhões

Bancos de fábricas: R$ 1,5 bilhão