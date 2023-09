O Banrisul celebrou, nesta sexta-feira (1), 15 anos de entregas de sementes agroecológicas a produtores durante um evento em seu estande na Expointer. A gerente de sustentabilidade do banco, Viviane Costa, explica que o Programa Sementes apoia, através de uma parceria com a Emater, a agricultura familiar, escolas, hortas comunitárias e comunidades quilombolas.

“Incentivamos o início de uma produção mais sustentável, que pode gerar até negócios. Fazemos acompanhamento do que foi feito com as sementes”, explica Viviane, dizendo que, no caso das escolas, promove alimentação mais saudável.

Para representar 37 famílias de Montenegro, João da Silva recebeu caixas de sementes Bionatur durante a cerimônia. Ele disse que usaria os materiais, que incluem sementes frutíferas, leguminosas e hortaliças, para consumo próprio.

O diretor comercial do Banrisul, Fernando Postal, elogiou a ação. “A Emater é a grande parceria do homem do campo, é um orgulho para todos os gaúchos”, frisou.

O Programa Sementes iniciou em 2008 e já doou 3,9 bilhões de sementes. A proposta contempla o conceito ESG do banco.