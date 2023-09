Investir na produção e no comércio de flores e suculentas virou um excelente negócio e uma ótima opção para diversificação produtiva das propriedades rurais, especialmente no período pós-pandemia. O sucesso é tanto que muitos produtores falam em incrementos gigantescos no faturamento, ultrapassando os 300%, em quatro anos. Dados do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor) apontam faturamento de R$ 10,9 bilhões no País, em 2022, representando incremento de 15% em relação a 2021.

Um relatório da entidade aponta que a atividade contabiliza números significativos, nos últimos cinco anos. O Brasil conta, atualmente, com cerca de 8 mil produtores de flores e plantas, que cultivam mais de 2,5 mil espécies com cerca de 17,5 mil variedades. É o caso do proprietário da Orquidários do Vale, Eleandro Rech, de Caxias do Sul, que vem batendo recordes de comercialização e que, neste ano, participou do Pavilhão das Flores, durante a 46ª Expointer.

"O mercado cresceu absurdamente, a ponto de não darmos conta da produção e precisarmos trazer flores de fora, de Holambra (SP), pois nossa capacidade produtiva se esgotou", afirma Rech. Em função disso, o empresário planeja incremento na área de estufas dos 17 mil metros quadrados para 34 mil no próximo ano. Rech conta que, além das estufas de Caxias do Sul, a empresa abriu uma filial no município de Garibaldi, onde acondiciona flores que precisam de mais frio. Para ele, a pandemia foi um divisor de águas, pois as pessoas passaram a ter mais tempo em casa e diversos produtos e segmentos cresceram muito a comercialização, inclusive flores. "Tivemos mais tempo para cuidar do jardim, das floreiras cuidar das suas plantas."

A empresa realiza entregas para 130 lojas semanalmente, entre supermercados, hipermercados e atacarejos, com Imec e Desco, além de 80 floriculturas em todo o Estado. "As grandes redes varejistas descobriram o quanto podem faturar com flores e plantas", diz Rech. Segundo ele, esse cenário começou a ser observado após o primeiro Dia das Mães da pandemia, quando as floriculturas estavam fechadas e os supermercados compraram grande quantidade de flores. "A partir daí, começaram a absorver uma parcela enorme do comércio de flores. Na data das mães, eles perceberam que era possível vender cinco vezes mais flores do que ovos de Páscoa", diz o empresário. Para ele, a tendência é de que as floriculturas de pequeno porte desapareçam e permaneçam só as que trabalham com manutenção de jardins ou trabalhos específicos, como produção de adornos de festas.

O produtor de cactos e suculentas, Vanderlei Ferreira Rodrigues, proprietário da Suculentas da Nick, de Parobé, conta que o negócio começou há cinco anos, como um hobby, pois a esposa colecionava suculentas. "Eu trabalhava com plantas hidropônicas na época e começamos a usar a estufa para nossa coleção. Em pouco tempo, as suculentas tomaram conta do espaço e foi aí que resolvemos trocar de atividade", conta o produtor. Hoje, o casal tem uma floricultura própria de 200 metros quadrados para comercialização direto ao consumidor e empresas como a Usaflex, além de fornecer arranjos para casamentos, lembrancinhas de aniversário e brindes. No início, eles multiplicavam os minijardins e os terrários, pois as suculentas dão mudas fácil. Depois, começaram a receber encomendas e abriram espaço em casa comercializar as plantas.

Flores para Todos quer pulverizar floricultura nas propriedades rurais