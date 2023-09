A alta qualidade genética produzida nas cabanas gaúchas segue mostrando performance nas pistas de remate, a despeito do momento de baixa valorização da carne. A liquidez nos eventos pré-Expointer e na feira, que se encerrou neste domingo, sinalizam que o momento é propício para a reposição de reprodutores.

Com mais de uma centena de leilões agendados para este fim de inverno e a primavera, o impacto da mostra agropecuária deverá aparecer nos negócios a serem fechados. "O produtor tem de vender seus touros, porque uma nova safra já vem a caminho. E os clientes em busca de machos e fêmeas sabem que a hora é agora para a obtenção de animais diferenciados", analisa o leiloeiro Fabio Crespo, presidente do Sindicato dos Leiloeiros Rurais e Empresas de Leilão Rural do RS (Sindiler-RS).

Segundo ele, os pregões realizados na feira tiveram excelente desempenho. Exemplo disso foi o remate da Reconquista Agropecuária, de Alegrete, que na terça-feira movimentou

R$ 1,245 milhão com a venda de todos os animais ofertados das raças Angus, Brangus e Ultrablack. O leilão comercializou 50% do touro Brangus Guarita 5G 1426TE Gengis Khan, da Estância Guarita, de Alegrete, Grande Campeão da raça na Expointer 2022, por R$ 228 mil, o que valoriza o reprodutor em R$ 456 mil. "Foi um remataço! Vendemos animais de ponta, uma genética diferenciada e que certamente irá contribuir para os plantéis nos quais forem inseridos", avalia.

É o peso da participação na mostra na valorização das cabanhas e dos produtos. A estratégia vem sendo adotada por muitos criadores, preferindo exibir sua genética na exposição, prospectar clientes e, depois de encerrada a Expointer, realizarem seus leilões.

O pecuarista Eduardo Soares, proprietário da Estância Carcávio, de Santana do Livramento, e presidente da Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB), ressalta que o momento é excelente para o comprador. "O produtor que se dedicar a repor os animais que precisar vai pagar de 30% a 50% menos do que nas temporadas de 2022 e 2021. E vai vender os animais numa época já mais propícia."