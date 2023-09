Com três cursos ligados ao Agronegócio, a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) está presente na 46ª edição da Expointer com a proposta de levar conhecimento e inovação para o mercado. O presidente da Aelbra, mantenedora da Universidade, Carlos Melke, acompanhado de diretores, visitou nesta quinta-feira (31) a Casa do Jornal do Comércio onde foi recebido pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero. Segundo Melke, na Feira estão sendo realizadas rodas de conversas com professores, estudantes, convidados e egressos da instituição de ensino - na casa Azevedo Bento, na quadra 19. As ações também são feitas também na sede da Associação Brasileira de Angus.

De acordo com Melke, durante a realização da Expointer, muitas aulas foram transferidas para a Feira ou contempladas com algumas das atividades que estão no calendário do evento. Na casa Azevedo Bento, os cursos de Agronomia, Engenharia Mecânica Automotiva e Medicina Veterinária discutiram temas como agricultura inteligente, zootecnia de precisão, bubalinocultura, tecnologias e emprego de softwares específicos. "São conversas técnicas em um ambiente informal e descontraído com o público e comunidade acadêmica", ressalta.

Para Melke, os temas são inovadores porque colocam o espaço da Universidade em maior evidência aos visitantes, produtores e expositores. "A Expointer é uma oportunidade para a comunidade acadêmica e os profissionais de se aproximarem das mais recentes tendências no campo da agricultura, pecuária e tecnologia", acrescenta.