A cooperativa Cotribá apresentou, em seu estande na Expointer, a maquete da nova fábrica de rações que está construindo em Ibirubá. Durante o evento em Esteio, o vice- presidente, Enio Nascimento, marcou a data de abertura: 17 de fevereiro de 2024.

O projeto, segundo ele, foi sugerido após uma viagem sua aos Estados Unidos, em 2011. Atualmente, a Cotribá tem duas fábricas para este fim, uma própria e uma alugada. No momento em que a planta ficar pronta, elas serão desativadas e tudo ficará concentrado no novo local, que recebeu investimento de R$ 170 milhões.

Com a novidade, será triplicada a produção de rações da Cotribá. Uma segunda e uma terceira fase serão finalizadas. "Esperamos que o negócio se recupere, que possamos voltar a ter bons preços", afirma Nascimento. A produção atenderá os mercados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

"Usaremos uma das tecnologias mais modernas em rações", avisa, indicando que elas serão voltadas ao gado de leite e de corte. As informações na maquete ainda prevêem a inclusão de suínos, aves, equinos, ovinos e suplementos. Para o futuro, há expectativa de acrescentar rações extrusadas para pets e peixes. "A ração precisa ser boa para o produtor, gerar rentabilidade", frisa.

Além de aumentar o número de colaboradores, a fábrica contará com automação e incrementará o consumo de grãos. "Iremos triplicar o consumo de milho, com 1,5 milhão de sacas ao mês", exemplifica. A produção total no local será de 300 mil toneladas por ano.