Mauro Belo Schneider

A cooperativa Cotribá apresenta, em seu estande na Expointer, a maquete da nova fábrica de rações que está construindo em Ibirubá. Durante o evento em Esteio, o vice- presidente, Enio Nascimento, marcou a data de abertura: 17 de fevereiro de 2024. O projeto, segundo ele, foi sugerido após uma viagem sua aos Estados Unidos, em 2011. Atualmente, a Cotribá tem duas fábricas para este fim, uma própria e uma alugada. No momento em que a planta ficar pronta, elas serão desativadas e tudo ficará concentrado no novo local, que recebeu investimento de R$ 170 milhões. Com a novidade, será triplicada a produção de rações da Cotribá. Uma segunda e uma terceira fase serão finalizadas mais para frente. “Esperamos que o negócio se recupere, que possamos voltar a ter bons preços”, afirma Nascimento. A produção atenderá os mercados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.