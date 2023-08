Com sede em Tapejara, a Agrodanielli Indústria e Comércio Ltda pretende concluir já no próximo ano uma nova estrutura para recebimento e armazenagem de grãos com capacidade para 63 mil toneladas. Para viabilizar a continuidade do projeto, a empresa cerealista celebrou ontem um financiamento de R$ 50 milhões com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Quando concluída a obra, as novas instalações compreenderão uma área de 23 mil quadrados. No ato de assinatura, realizada na Casa BRDE, durante a 46ª Expointer, o vice-presidente e diretor de Operações do banco, Ranolfo Vieira Júnior, mencionou a relevância do setor primário para a economia gaúcha.

"O agro representa 40% do nosso PIB e, ao financiar um projeto desta magnitude para ampliar a capacidade de armazenagem da empresa, o BRDE está cumprindo com sua missão", destacou Ranolfo.

O diretor da Agrodanielli, Adelírio Danielli, lembrou da parceria histórica da empresa com o banco. "Quando começamos os primeiros passos como pequenos cerealistas, ainda no ano de 1984, já contamos com a confiança do BRDE. E ao longo desse período, fomos crescendo e somos gratos pelo apoio", afirmou o empresário. O diretor de Planejamento do banco, Leonardo Busatto, igualmente participou da assinatura.

Além do município de Tapejara, o grupo tem unidades também em Água Santa, Sertão e Vila Langaro.

Os financiamentos anteriores do BRDE foram direcionados para aquisição de máquinas e equipamentos na instalação do frigorífico e para armazenagem, além da instalação de uma unidade frigorífica em Trindade do Sul. A Agrodanielli atua no segmento de grãos, fertilizantes, industrialização de soja, rações, avicultura, abate de suínos e supermercados, entre outros investimentos na região Nordeste do Estado.