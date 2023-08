A Feevale confirmou ontem, durante visita à Casa JC na Expointer, o lançamento de um espaço permanente da universidade, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, para sediar o Hub Agro. A ideia, realizada em parceria com a prefeitura Municipal de Esteio, é criar um ecossistema de inovação para desenvolvimento de startups na área da agricultura e da pecuária que funcionará durante o ano inteiro no parque.