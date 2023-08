Há expectativas sobre a presença do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, prevista para hoje na Expointer. Às 10h, está programada uma reunião na Casa do Sistema Ocergs (representante das cooperativas gaúchas), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

O presidente da Ocergs, Darci Hartmann, adiantou, durante visita à Casa JC, os temas do encontro, que contará com a presença de outras lideranças, como Gedeão Pereira, presidente da Farsul. "Falaremos sobre a questão da proteína animal, o leite, endividamento do produtor, zoneamento agrícola, há uma série de pautas a serem discutidas", detalhou.

Hartmann acredita que Fávaro venha a Expointer para fazer algum anúncio importante, embora não saiba qual seja. "Há três semanas, estive com Fávaro e ele disse 'não vou ao Rio Grande do Sul sem nada para anunciar'. Se ele vir e não anunciar nada, não será bom para ele", acredita.

Sobre a estimativa da Emater para a safra de verão 2023/2024, Darci Hartmann prevê bater a previsão de colheita de 36 milhões de toneladas. "Na soja, devemos chegar a 25 milhões de toneladas."