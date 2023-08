Mauro Belo Schneider

Há expectativas sobre a presença do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, prevista para esta quinta-feira na Expointer. Às 10h, está programada uma reunião na Casa do Sistema Ocergs (representante das cooperativas gaúchas), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O presidente da Ocergs, Darci Hartmann, adiantou, durante visita à Casa JC, os temas do encontro, que contará com a presença de outras lideranças, como Gedeão Pereira, da Farsul. “Falaremos sobre a questão da proteína animal, o leite, endividamento do produtor, zoneamento agrícola, há uma série de pautas a serem discutidas”, detalhou.Hartmann acredita que Fávaro venha a Expointer para fazer algum anúncio importante, embora não saiba qual seja. “Há três semanas, estive com Fávaro e ele disse ‘não vou ao Rio Grande do Sul sem nada para anunciar’. Se ele vir e não anunciar nada, não será bom para ele”, acredita. O presidente da Ocergs relata, ainda, a importância do espaço destinado às cooperativas no Parque. “Hoje de manhã, ao mesmo tempo, aconteciam negociações, marketplace e compras estatais. Estamos criando oportunidades e negócios”, salienta. Sobre a estimativa da Emater para a safra de verão 2023/2024, Hartmann prevê bater a previsão de colheita de 36 milhões de toneladas. “Na soja, devemos chegar a 25 milhões de toneladas.”