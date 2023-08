O Brasdesco, um dos maiores bancos brasileiros, registra forte demanda por financiamento na largada da safra 2023/2024 e também na Expointer, informou o vice-presidente executivo da instituição, José Ramos Rocha Neto. O executivo citou que os desembolsos chegaram a R$ 8 bilhões desde o começo de julho até 20 de agosto. Na feira em Esteio, que vai até domingo, o volume de pedidos de empréstimos também está bem acima do esperado.

"Isso tem nos surpreendido. Estamos um pouco acima de 15% em relação ao ano passado. Na feira, chega a ser 40% maior o volume de pedidos nos primeiros dias. O que demonstra que, realmente, o setor agrícola é uma locomotiva do Brasil", ressaltou Rocha Neto.

O executivo lembrou, durante visita à Casa JC na Expointer, no Parque Assis Brasil, em Esteio, que o crescimento dos financiamentos para o setor já havia avançado 15% no primeiro semestre na instituição, frente ao mesmo período de 2022.

Rocha Neto associa as razões para o desempenho ao ambiente macroeconômico, que vai de queda da inflação e do desemprego e um câmbio com leves oscilações. "A estabilidade dos indicadores é muito importante para dar continuidade à aceleração. Agregaria ainda o último movimento de corte de juros, num primeiro sinal de que, em 2024, certamente vamos voltar a uma taxa de um dígito", listou o vice-presidente.

O executivo lembrou ainda que o uso cada vez mais intensivo de tecnologia no campo vem elevando os ganhos em produtividade do setor, gerando mais recursos e capacidade de buscar financiamentos. Na nova safra, a expectativa é de retomada da produção, com trégua da estiagem que comprometeu as duas últimas safras de verão.

"O banco é o maior agente financiador entre privados, atrás apenas do Banco do Brasil, que é uma instituição pública e que lidera o crédito do setor. São mais de R$ 100 bilhões para aportes entre recursos próprios e direcionados pelo Bradesco", detalhou o vice-presidente, lembrando que a instituição, uma das maiores do mercado nacional, tem suas origens no campo, na cidade de Marília, no interior paulista. "O Bradeso tem um DNA agrícola", reforçou o executivo.

Rocha Neto acrescentou que há melhora das expectativas. "A confiança dos empresários está muito boa e vem subindo. Mesmo que economistas apontem PIB menor em 2024. Este ambiente será importante para servir de base para 2025, quando teremos uma retomada muito forte do País. Esta é nossa aposta."