A JBS/Seara promoveu, ontem, na Expointer, a premiação Superagro, que levou 100 produtores de suínos e de aves do Rio Grande do Sul ao evento em Esteio. Conforme o diretor de suínos da empresa, Fábio Pinto Soares, que visitou a Casa JC, a iniciativa reconhece a excelência gaúcha, que é "referência mundial".

"Temos 2,5 mil famílias produtoras no Estado entre suínos e aves, e quase 10 mil no Brasil", detalha Soares. "Impressiona como o RS tem cada vez mais importância para a Seara", reconheceu.

Segundo o executivo, o melhor desempenho técnico do País é encontrado em solo gaúcho, onde há 18 mil colaboradores. Os requisitos para a escolha dos produtores se dividem em etapas e indicadores de bem-estar e performance.

A JBS/Seara tem oito plantas no Rio Grande do Sul e investiu R$ 1,8 bilhão no Estado nos últimos cinco anos. Recentemente, lançou uma fábrica de rações em Seberi, com um investimento de R$ 220 milhões.

Para exemplificar a dimensão do negócio, a folha salarial gaúcha da empresa soma R$ 43 milhões ao mês, segundo Soares.