A pesquisa é um dos responsáveis em tornar o Brasil um dos maiores produtores de proteína animal do mundo. O País conquistou 160 mercados no mundo para a carne de aves, de suínos e de bovinos. E tem condições de ampliar a sua competitividade, principalmente, porque as dificuldades do cenário internacional, impactado no pós-pandemia, é passageiro e, em breve, o mundo pedirá por mais alimentos, criando, assim, mais oportunidades de negócios para o Brasil. Essa foi a mensagem deixada pelo ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, atual presidente dos Conselhos da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio) na Expointer.



Turra foi o convidado especial, nesta quarta-feira (30), para falar na reunião-almoço Tá na Mesa da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul), direto da Casa da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul). A sua palestra teve como tema “Cadeia produtiva da proteína animal: desafios e soluções".



“Há muito tempo, o Brasil se tornou um grande produtor de alimentos, mas isto foi fruto de muita pesquisa e nós temos condições de ampliar a competitividade”, destacou. Por outro lado, Turra citou que a demanda no País está desaquecida em função do poder aquisitivo, reflexo também da pandemia.

“Esse cenário é passageiro também no mercado interno, desde que a gente mantenha a qualidade da produção nacional e, paralelamente, o setor continue fazendo investimento e manutenção de mercados internacionais”, destacou.



“Eu vejo que há, no mundo, uma carência muito grande por alimentos. É necessário que haja cada vez mais produção. Há pouco tempo, esteve aqui no Brasil, uma missão árabe e a mensagem que eles nos deixaram foi: ‘produzam’”, lembrou.



Turra comentou que os asiáticos passaram por momentos de dificuldades, quando o Produto Interno Bruto (PIB) chinês diminuiu e, como consequência, o consumo deles diminuiu. “Esse cenário internacional também é momentâneo e logo irá se ampliar a compra de proteína animal do Brasil”, explica com entusiasmo.



O Brasil, segundo ele, tem um grande potencial para expansão agrícola. “O País tem 27% das reservas nativas do planeta, sendo que a Europa, por outro lado, conta com apenas 2% de suas reservas. Enquanto a Europa fala sobre as reservas nativas do Brasil, eu acredito que isso seja um mero aspecto protecionista. Por outro lado, o nosso País se comunica mal”, argumentou.



Dificuldades do setor



Turra afirmou, ainda, que existe carência de milho, lembrando que é um cereal estratégico. Para ele, o Brasil necessita aumentar a sua produção para não depender tanto das importações. A restrição do cereal, segundo ele, impacta diretamente sobre os preços da proteína animal, afetando a cadeia. “Apesar dessas dificuldades, a mensagem para os produtores é de esperança.”



Federasul destaca o desafio da escassez hídrica



O presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, lembrou que o Rio Grande do Sul viveu três anos de estiagens sucessivas por conta do fenômeno climático La niña, que resultou em uma escassez hídrica e com consequente impacto econômico, não só para as contas públicas, como, especialmente, para a cadeia produtiva da proteína animal. “Faltou milho e isso inviabilizou grandes setores. Quase se romperam outros. A cadeia produtiva do frango, do ovo, do suíno e do leite merece atenção”, lembrou.



Costa diz que, nesse cenário, o Rio Grande do Sul tem uma grande janela de oportunidades e se torna um polo exportador de segurança alimentar para o mundo. De acordo com o dirigente, para que o Estado consiga atingir esse potencial, ele não pode se descuidar, por exemplo, às reservas de água.

