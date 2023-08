Mauro Belo Schneider

A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (Sict) assinou um protocolo de intenções com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) do Rio Grande do Sul com o objetivo de cooperar em projetos relacionados ao agronegócio. O evento, no palco do RS Innovation Agro da 46ª Expointer, vem na esteira do anúncio de um aporte de mais de R$ 100 milhões do Senai “para continuar desenvolvendo tecnologias voltadas para a agricultura”, como explica Victor Gomes, diretor-geral de Pesquisa e Desenvolvimento do órgão.“Estamos falando de tecnologias voltadas para eletrônica, desenvolvimento de software, de projetos mecânicos e novos materiais poliméricos. Isso encontra a agricultura em uma área multidisciplinar: quando você fala de alimentos, está falando de biologia, de meio ambiente, de eletrônica. Então, como é que a gente se desenvolve para isso? É o que a gente mostrou através da assinatura deste convênio”, justificou o diretor do Senai. Conforme Gomes, a intenção do Senai é conseguir, cada vez mais, encontrar na parceria entre poder público e privado formas de ação. “O fato é que o Senai já declarou esse investimento junto com o Senai Rio Grande do Sul, Senai Nacional e à Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) para que possamos crescer. Vamos usar (o montante) já nas instalações do Senai”, detalha, lembrando que hoje são 26 institutos de pesquisa do Senai, sendo a maior rede da América do Sul de Pesquisa, Ciências e Tecnologia. O destino exato do recurso deve ser informado nas próximas semanas. De acordo com Gomes, serão investimentos importantes para estruturas de Ciência e Tecnologia do País. “Temos que sair da lógica de produzir como a gente produz, ir além dos resultados, e gerar conhecimento a partir de desenvolvimento de eletrônica e software embarcados.”Já é possível adiantar, ainda, que os projetos contemplados serão voltados para a agricultura digital, pois o apetite do Senai é que o Estado vire, nos próximos anos, uma referência nacional e global em hardware orientado à agricultura. “Temos todo o potencial para isso pelas universidades que temos no Rio Grande do Sul, pelas relações que temos com outros estados e pela capacidade que essa indústria soma”, avalia o executivo.