Embora as esferas sejam o símbolo da Expointer, há pessoas que acabam não entrando nelas. E sequer ficam sabendo o que funciona ali dentro. Pois a reportagem do Jornal do Comércio revela o que o público encontra nas três estruturas: uma feira de artesanato, a Uniarte. Há, no entanto, produtos industrializados e da China também.

A assessoria de comunicação do evento explica que os expositores que ocupam os espaços são de Esteio, diferentemente da outra mostra em frente ao pavilhão da Agricultura Familiar, organizada pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS). "São espaços disponibilizados para entidades diferentes. Nas esferas, são artesanato ligados à prefeitura de Esteio", explica a organização. Ingressar nas esferas é uma experiência curiosa para o público devido ao formato da construção. Veja um vídeo no Instagram do JC.