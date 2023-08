Os alunos de escolas públicas que visitam a Expointer nesta segunda-feira (28) receberam almoço gratuito, disponibilizado pelo frigorífico gaúcho Carneiro Sul. Foram distribuídas cumbucas de carreteiro de cordeiro feito na hora em fogo de chão e sucos. O evento contou ainda com uma presença ilustre: o ídolo do Internacional, Rafael Sóbis.

O professor de matemática da escola estadual Campos Verdes, de Alvorada, João Pedro Hermann comentou a alegria dos alunos e a importância da ação, principalmente em razão dos elevados valores para alimentação na feira. “Eles estão bem, estão felizes, até porque os preços são bem altos aqui na Expointer, e eles têm a oportunidade de comer aqui”, afirmou Hermann. O professor acompanhou a sua turma de 8º ano.

Humberto Bernardo, proprietário da Carneiro Sul junto ao seu irmão, João Bernardo, explicou o que motivou o frigorífico a realizar este evento. “Eu e meu irmão, quando começamos o projeto da Carneiro Sul dentro da Expointer, nos lembramos de fazer alguma coisa para as escolas municipais e estaduais, que geralmente vêm aqui com pouco recurso. Esse é o nosso consumidor do futuro, essa criançada aí”, disse Bernardo.

Grande personalidade presente na ação, Rafael Sóbis compareceu ao evento, em razão de uma parceria da sua empresa de energia solar Orlla com o frigorífico. “A gente fez esta parceria de fazer este lado solidário, já que a Orlla tem projetos sociais também, então somos muito apegados a isso. Achamos muito boa a ideia, e o mínimo que a gente tinha que fazer é estar aqui presente, porque a gente bate muito nesta tecla de ajudar o outro”, explicou o ex-jogador do Inter.