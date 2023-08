Mauro Belo Schneider

Embora as esferas sejam o símbolo da Expointer, há pessoas que acabam não entrando nelas. E sequer ficam sabendo o que funciona ali dentro. Pois a reportagem do Jornal do Comércio mostra o que o público encontra nas três estruturas: uma feira de artesanato, a Uniarte. Há, no entanto, produtos industrializados e da China também.