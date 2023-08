Os gaúchos não se intimidaram com o frio que atingiu o Estado neste final de semana e marcaram presença em peso nos dois primeiros dias da 46ª edição da Expointer. Somente no sábado, 99.093 pessoas visitaram o Parque Assis Brasil, e a expectativa era de um público maior ontem. Até o fechamento desta edição, dados preliminares do governo do Estado indicavam público superior a 100 mil pessoas no domingo.

Os caminhos lotados dificultaram a locomoção na feira, mas isto não foi impeditivo para que o público aproveitasse as manhãs e as tardes para visitar estandes, adquirir produtos e, claro, o maior atrativo de todas as edições da Expointer: interagir com os animais.

O final de semana de lançamento da feira contou com diversos eventos, entre palestras, debates e exposições, em que o agronegócio era sempre o grande destaque. Propostas inovadoras e tecnológicas, projeções para o futuro do setor no Rio Grande do Sul, ofertas e vendas dos mais variados tipos de produtos, churrasco e músicas tradicionalistas, algumas curiosidades instigantes. Todos esses elementos, aliados ao sol sempre presente, fizeram da largada da Expointer um ambiente muito agradável para os visitantes.

Alguns acontecimentos foram destaque nestes sábado e domingo de Expointer, como o recorde no número de recém-nascidos no primeiro dia de feira - ao todo, nasceram sete filhotes. Chamou atenção também a presença de mini fuscas parecidos com brinquedos, mas dirigidos por adultos, além do curioso búfalo para montaria, animal aparentemente amedrontador, mas de uma mansidão surpreendente. Houve ainda um protesto de produtores de leite contra as importações de lácteos de países vizinhos.

Ao visitar o estande do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CRVM-RS) para um almoço, o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB), que também é médico-veterinário, comentou o andamento o andamento da feira e o que espera para os próximos dias. "Nossa expectativa é de uma das maiores Expointer da história, se não a maior", disse.

Gabriel, entretanto, ponderou: "também é verdade que a do ano passado, em virtude de ser no pós-pandemia, foi algo impressionante. Queremos muito ultrapassar esses números e a expectativa é muito favorável para isto. Agora, mesmo que não ultrapassemos, nós vamos ter uma feira gigante, mostrando toda a força do agronegócio gaúcho".

O vice-governador ainda reforçou que, apesar das dificuldades econômicas que o Estado enfrenta, a Expointer revela o vigor que o agronegócio tem no Rio Grande do Sul. "Mesmo com as adversidades que se impõem, de preço, de estiagens do passado - em especial nesta safra de verão -, teremos novamente o setor mostrando toda sua força, sua pujança", afirmou.

Ele também confirmou a presença dos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, para esta quinta-feira.