A comercialização de reprodutores bovinos, equinos e ovinos na Expointer 2023 deverá superar o faturamento de

R$ 12 milhões da mostra anterior. Com uma oferta maior de animais e uma demanda aquecida por clientes do Rio Grande do Sul e de outros estados brasileiros, a expectativa da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (Farsul) e do Sindicato dos Leiloeiros Rurais e Empresas de Leilão Rural do RS (Sindiler-RS) é de que as médias de preços ao menos repitam o desempenho do ano passado.

Ao todo, serão 16 remates de elite, com ofertas de 60 bovinos, 240 equinos e 200 ovinos, além dos leilões de rústicos, que ocorrerão ao longo da feira. "Muitos clientes de fora do Rio Grande do Sul, especialmente de Santa Catarina e do Paraná, vêm com força em busca de genética diferenciada para imprimir sobre os seus rebanhos. Mesmo com o momento de baixa na cotação do boi gordo, em torno de 25% menor em relação ao ano passado, temos verificado bastante liquidez nas pistas e significativa procura por reprodutores, com alguns preços em vendas até mesmo acima do que tivemos em 2022", diz o presidente do Sindiler-RS, Fábio Crespo.

Diretor administrativo e presidente da Comissão de Exposições, Feiras e Remates da Farsul, Francisco Schardong ressalta a importância da pecuária para a sustentação dos negócios. "Estamos com preços um pouco abaixo neste ano, mas a pecuária sempre pagou os devaneios da agricultura, inclusive para manter em dia os financiamentos das lavouras. Então, acreditamos que as vendas em Esteio serão superiores ao faturamento de 2022", observa o dirigente.

A aposta é na demanda dos pecuaristas para reposição de reprodutores e também na constatação de uma grande procura por matrizes.