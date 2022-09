Quase metade (49,35%) dos visitantes da Expointer 2022 vieram de Porto Alegre e da Região Metropolitana da Capital, de acordo com pesquisa realizada pela Secretaria de Turismo do Estado, por meio do Observatório do Turismo, durante os nove dias de evento. Outra parcela significativa do público veio do interior do Estado, superando 40% do total. Além dos gaúchos, houve presença de 7% de outros estados brasileiros e 1,8% de fora do País — sendo todos provenientes do Uruguai.

A tradição da Expointer no calendário do Estado também se comprova pelos números coletados, já que metade do público ouvido foi ao evento mais de três vezes e somente 4,69% teve a edição deste ano como estreia nos festejos. A faixa etária mais presente na Expointer encontra-se entre 45 e 64 anos (28,65%), sendo que 60% do público tem mais de 34 anos.

O secretário de Turismo do RS, Raphael Ayub, explicou que o objetivo da investigação é para que o Estado possa nortear melhor suas políticas públicas. “Temos o objetivo de saber porque as pessoas vêm ao Estado, de onde saíram, onde se hospedam, como se deslocam”, enfatiza. “Queremos traçar as melhores estratégias para qualificar a oferta turística em parceria com a iniciativa privada.”

Entre as pessoas ouvidas, 40,9% pretendia gastar entre R$ 100,00 e R$ 500,00; 17,1% tinha a estimativa de gasto superior a R$ 500,00; 26,4% entre R$ 50,00 e R$ 100,00; e 15,6% até R$ 50,00. No total, mais de R$ 7,1 bilhões foram arrecados durante a feira, representando um crescimento de 164,7% em relação a 2019, último ano do evento realizado antes da pandemia do novo coronavírus.

A exposição agropecuária e a gastronomia foram as atrações que o público mais gostou durante a festa, com 40,7% e 35,2%, respectivamente. A faixa etária predominante no evento ficou entre 45 e 64 anos de idade, com 28,6% do público que respondeu a pesquisa. No total, 60% do público tem mais de 34 anos. Em relação ao gênero, 52,6% é feminino e 47,4% é masculino. As profissões mais recorrentes na pesquisa foram agricultores, empresários e professores.

Em relação aos transportes, a maior parte dos visitantes foi à Expointer usando carro particular (57,6%), mas quase um terço usou transporte público para chegar à feira (31,3%). O uso de transporte por aplicativo correspondeu a quase 7% do total de viagens e 1,5% se deslocou para a feira de forma ativa (a pé ou de bicicleta). A família foi companhia da maioria das pessoas ouvidas (63,5%), seguida por amigos (18,1%) e parceiros de negócios (14,6%).