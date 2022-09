Claudio Medaglia

A primeira edição do RS Innovation Agro superou as expectativas no parque Assis Brasil, em Esteio, durante a 45ª Expointer. Durante os nove dias da mostra, o espaço inédito, embarcado na sede da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac) no Parque de Exposições Assis Brasil, mostrou pesquisas, produtos e negócios de ponta em inovação e tecnologia, em parceria com a Secretaria de Estado de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS.

Passaram por ali cerca de 41 mil pessoas curiosas por conhecer as novidades das 68 startups que atuam no Agro, que mostraram produtos, serviços e pesquisas com soluções do campo a indústria do agronegócio. “O público veio e nos surpreendeu. Foi uma experiência que mostrou a urgência da Expointer ter um espaço exclusivo para o ecossistema de startups”, salientou João Francisco Bade Wolf, presidente da Febrac.

Para ele, mesmo com as grandes empresas de máquinas e implementos trazendo suas inovações e tecnologias, a feira necessitava abrir espaço para novas perspectivas. “O modelo do RS Innovation Agro foi assertivo, agradou ao público da Expointer, mas acreditamos que é possível ampliar o projeto para ano que vem tendo como foco no público do próprio ecossistema de startups”, avalia Wolf.

Além das startups que foram divididas em grupos de 10 e trocavam a cada dois dias, neste ano de estreia do RS Innovation Agro contou com 9 Hubs e Centros Tecnológicos, 10 empresas expositoras e uma programação de cerca de cem palestras e apresentações.