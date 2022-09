Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Antecipando-se ao balanço final da Expointer 2022 – divulgado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul (Seapdr) na tarde deste domingo (4) – , o coordenador da Comissão de Exposições, Feiras e Remates da Farsul, Francisco Schardong, apresentou os números da pecuária nesta edição. Durante coletiva realizada ao meio-dia, o dirigente afirmou que valor em vendas totalizou mais de R$ 10 milhões durante os nove dias de evento.

“Mais uma vez, a representação da pecuária foi muito importante, pois o grande show do evento são mesmo os animais. Estes tiveram uma representação muito importante. Sem contar que os valores não representam o tamanho do sucesso, porque muitos estão aqui fazem parte de uma vitrine do que ainda será negociado nas próximas 22 exposições”, destacou.