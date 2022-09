Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A Expointer 2022 está sendo marcada pelo grande movimento de público em todos os dias da feira, que começou no sábado da semana passada e termina neste domingo (4) em Esteio.

Neste último dia de feira do agronegócio, a manhã foi marcada, mais uma vez, por intenso movimento, a com filas para compra de ingressos e, especialmente, nos acessos a estacionamentos desde as 9h.

O domingo de sol é mais uma atração para o público participar do fechamento da Expointer.

JC Notícias: Carro ou trem, driblando congestionamento para ir à Expointer