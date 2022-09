Maria Amélia Vargas

A grande final do Campeonato Domados Pampa, promovido pela Associação Gaúcha do Cavalo Árabe (AGCA), ocorreu durante o último fim de semana da Expointer. A disputa, que tem como objetivo colocar à prova toda a funcionalidade dos animais, contou com 95 exemplares e distribuiu mais de R$ 50 mil em prêmios.