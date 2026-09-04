Unimed projeta expansão e novos investimentos no mercado de saúde gaúcho

O superintendente executivo da Unimed Porto Alegre, Marcelo Hartmann, visitou nesta sexta-feira (4) a Casa do Jornal do Comércio, na Expointer, em Esteio. Durante o encontro, ele destacou o projeto Life.com, novo complexo hospitalar que será implantado em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, em parceria com o Grupo Pessi - imóveis de alto padrão em Capão da Canoa. A pedra fundamental do empreendimento será lançada na próxima sexta-feira (11).
Segundo Hartmann, a iniciativa busca acompanhar o crescimento populacional da região, que se tornou um dos principais destinos de moradia e veraneio dos gaúchos. A estrutura deverá funcionar como um polo médico regional permanente, ampliando a oferta de atendimento de maior complexidade. A Unimed Porto Alegre participa como parceira estratégica, com previsão de implantação de serviços próprios, incluindo uma unidade de oncologia e um ponto estratégico para o atendimento do SOS Unimed durante a temporada.
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O investimento principal será realizado pelo Grupo Pessi, enquanto a Unimed contribuirá com a estrutura assistencial e o futuro credenciamento hospitalar. A previsão é que o complexo esteja operacional para a temporada de verão 2027/2028. Para Hartmann, a instalação do empreendimento em Capão da Canoa, entre Torres e Tramandaí, deverá ampliar a capilaridade da rede de atendimento e acompanhar a crescente demanda por serviços de saúde no Litoral Norte.