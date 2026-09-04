Sicredi amplia em 34% vendas de consórcios ao público agro no RS

As vendas de consórcios do Sicredi para associados ligados ao agronegócio cresceram 34% no Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2026. O volume comercializado passou de R$ 322 milhões, entre janeiro e junho do ano passado, para R$ 432 milhões no mesmo período deste ano.
O avanço também ocorreu no número de cotas comercializadas, com alta superior a 30%, segundo a instituição. Entre as modalidades contratadas pelo público agro, o maior crescimento foi registrado nos consórcios de imóveis, com expansão de 65,7%. Automóveis avançaram 20,7%, enquanto a categoria de veículos pesados teve aumento de 7,9%.
O desempenho no Estado ficou acima do registrado nacionalmente pelo Sicredi no segmento do agro. No País, as vendas de consórcios ao público agro cresceram 10% na comparação com o primeiro semestre de 2025 e alcançaram R$ 11,3 bilhões.
Segundo o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, o crescimento reflete uma procura maior por alternativas que permitam programar aquisições com antecedência. “A cada ano, cresce no Rio Grande do Sul o número de associados que veem o consórcio como uma boa opção para planejar a compra de bens e serviços”, afirma.
Para o segmento agropecuário, a instituição aponta o consórcio como uma alternativa para aquisições como renovação de frota e outros investimentos, especialmente para operações em que não há necessidade imediata de acesso ao bem.
Considerando todos os segmentos, a carteira de consórcios administrada pelo Sicredi supera R$ 70 bilhões. A instituição informa crescimento de 17% no negócio, acima dos 11% registrados pelo mercado de consórcios, conforme dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC).