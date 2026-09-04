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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 09:24

Sicredi amplia em 34% vendas de consórcios ao público agro no RS

Desempenho gaúcho ficou acima da média nacional no segmento de agronegócio

Desempenho gaúcho ficou acima da média nacional no segmento de agronegócio

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
As vendas de consórcios do Sicredi para associados ligados ao agronegócio cresceram 34% no Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2026. O volume comercializado passou de R$ 322 milhões, entre janeiro e junho do ano passado, para R$ 432 milhões no mesmo período deste ano.
As vendas de consórcios do Sicredi para associados ligados ao agronegócio cresceram 34% no Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2026. O volume comercializado passou de R$ 322 milhões, entre janeiro e junho do ano passado, para R$ 432 milhões no mesmo período deste ano.
O avanço também ocorreu no número de cotas comercializadas, com alta superior a 30%, segundo a instituição. Entre as modalidades contratadas pelo público agro, o maior crescimento foi registrado nos consórcios de imóveis, com expansão de 65,7%. Automóveis avançaram 20,7%, enquanto a categoria de veículos pesados teve aumento de 7,9%.
O desempenho no Estado ficou acima do registrado nacionalmente pelo Sicredi no segmento do agro. No País, as vendas de consórcios ao público agro cresceram 10% na comparação com o primeiro semestre de 2025 e alcançaram R$ 11,3 bilhões.
Segundo o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, o crescimento reflete uma procura maior por alternativas que permitam programar aquisições com antecedência. “A cada ano, cresce no Rio Grande do Sul o número de associados que veem o consórcio como uma boa opção para planejar a compra de bens e serviços”, afirma.
Para o segmento agropecuário, a instituição aponta o consórcio como uma alternativa para aquisições como renovação de frota e outros investimentos, especialmente para operações em que não há necessidade imediata de acesso ao bem.
Considerando todos os segmentos, a carteira de consórcios administrada pelo Sicredi supera R$ 70 bilhões. A instituição informa crescimento de 17% no negócio, acima dos 11% registrados pelo mercado de consórcios, conforme dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC).

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