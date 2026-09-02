Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
Menu
CapaExpointerO Futuro Da Terra

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 10:06

Confira as fotos do Prêmio O Futuro da Terra

Cerimônia ocorreu na sede da Farsul na Expointer

Cerimônia ocorreu na sede da Farsul na Expointer

Dani Villar/Especial/JC
Compartilhe:
JC
JC
O Jornal do Comércio promoveu, em parceria com a Fapergs, a 30ª edição do Prêmio O Futuro da Terra na última segunda-feira (31). Veja aqui a pasta com os registros fotográficos.  
O Jornal do Comércio promoveu, em parceria com a Fapergs, a 30ª edição do Prêmio O Futuro da Terra na última segunda-feira (31). Veja aqui a pasta com os registros fotográficos.  
A premiação reconhece os pesquisadores do setor do agro e integra a programação oficial da Expointer. A cobertura completa está no site do JC e nas redes sociais. 

Notícias relacionadas