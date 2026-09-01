Conexão G2 leva debate sobre inteligência artificial ao ambiente corporativo

Os advogados Giordano Parisotto e Gabriel Moreira, do escritório G2, visitaram nesta terça-feira (1º) a Casa do Jornal do Comércio na Expointer 2026 para apresentar a terceira edição do Conexão G2. O evento será realizado em 16 de outubro, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, com programação durante todo o dia voltada a empresas, departamentos jurídicos e executivos.
Segundo Moreira, a inteligência artificial será o principal eixo dos debates, reunindo empresas de diferentes segmentos para discutir como a tecnologia está alterando processos, estratégias e modelos de negócios. Entre os desafios está encontrar equilíbrio entre qualidade, produtividade e relacionamento.
A programação terá painel sobre governança, a visão dos CEOs e experiências internacionais, incluindo um debate sobre o avanço da IA na China. A proposta também é estimular conexões entre os participantes, com almoço e happy hour ao final da programação. Para Parisotto e Moreira, as empresas devem identificar onde a IA pode gerar ganhos efetivos de escala, qualidade e tempo, em vez de adotá-la apenas por pressão ou tendência.