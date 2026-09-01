Exportações gaúchas chegam a R$ 5,6 bilhões no primeiro semestre de 2026

O destaque na economia do Rio Grande do Sul continua sendo a exportação de produtos agropecuários. No primeiro semestre de 2026, foram exportados produtos agropecuários para 200 países num total de US$ 5,6 bilhões. Entre os principais produtos estão a soja, carnes, cereais, farinhas e preparações, tabaco (fumo) e produtos florestais. Os principais destinos dos produtos gaúchos foram China, União Europeia, Vietnã, Estados Unidos, Filipinas, Indonésia e Índia.

Com relação aos adubos e fertilizantes em 2025, foram exportados US$ 95,5 milhões para 12 países, o que representou um aumento de 29% no comparativo com 2024. Os principais destinos das exportações foram Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Chile. Os tipos de adubos e fertilizantes exportados foram: NPK, nitrogenados, fosfatados, potássicos e fertilizantes de origem animal ou vegetal. No ano passado, a Argentina foi o principal comprador do Rio Grande do Sul.

O economista Marcel Jaroski Barbosa, do Departamento de Governança dos Sistemas Produtivos da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), disse que a indústria gaúcha lidera a produção brasileira de máquinas agrícolas. No ano passado, foram exportados US$ 491,3 milhões para 88 países, de acordo com dados do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers). "O agronegócio foi responsável por mais de 78% das exportações do Rio Grande do Sul", acrescenta.

Segundo Barbosa, a soja permanece como a principal cultura agrícola do Estado em área cultivada e valor gerado. "A falta de chuvas em diversas regiões gaúchas, mais uma vez, foi a responsável pela redução na produção", destaca.

Os dados fazem parte do levantamento "Radiografia da Agropecuária Gaúcha" divulgado nesta terça-feira (1º). Técnicos do Departamento de Governança dos Sistemas Produtivos fizeram a apresentação dos dados no estande do governo do Estado no Pavilhão Internacional da Expointer, em Esteio.

De acordo com Barbosa, o agronegócio foi responsável por 77,8% das exportações, o que assegurou, mais uma vez, o saldo positivo da balança comercial do Rio Grande do Sul. Em 2025, as exportações totais gaúchas alcançaram US$ 20,1 bilhões, dos quais US$ 15,7 bilhões são referentes ao agronegócio.

Sobre as importações, o Estado registrou volume total de US$ 13,4 bilhões, dos quais apenas US$ 3,8 bilhões (28,1%) referentes ao setor. "Os valores das exportações e importações do agronegócio foram obtidos da soma dos produtos agropecuários, adubos e fertilizantes, máquinas e implementos agrícolas", acrescenta.