Universidades defendem pesquisa como caminho para futuro do agro gaúcho

Os desafios enfrentados pelo agronegócio do Rio Grande do Sul, das sucessivas adversidades climáticas às margens pressionadas no campo, reforçam a necessidade de aproximar cada vez mais a produção rural do conhecimento desenvolvido dentro das universidades. A avaliação foi compartilhada por representantes de instituições gaúchas de ensino e pesquisa que participaram, na noite desta segunda-feira (31), da 30ª edição do Prêmio O Futuro da Terra, durante a 49ª Expointer, em Esteio.

Realizada no auditório da Farsul, no Parque de Exposições Assis Brasil, a premiação promovida pelo Jornal do Comércio reconheceu pesquisadores, cientistas e iniciativas ligadas ao desenvolvimento do agronegócio. Ufrgs, UFSM, UFPel e Furg foram as universidades com pesquisadores agraciados nesta edição, em áreas que vão da preservação ambiental à inovação e tecnologia rural.

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Para a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Marcia Barbosa, a contribuição das instituições de ensino para o campo pode ser percebida ao olhar para a própria história da agricultura gaúcha. Ela cita a Operação Tatu, iniciativa que ajudou a transformar solos antes considerados pouco produtivos e abriu caminho para a expansão de culturas no Estado.

Agora, para a reitora, os novos desafios do setor exigem novamente uma forte aproximação com a academia. "Nós estamos precisando de mais operações como aquela, mais envolvimento das universidades. Nós estamos aqui para cada vez mais aprimorar a produção agrícola e pecuária do Estado e do Brasil”, diz.

Na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o agro ocupa posição de destaque na produção científica, segundo a pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa, Cristina Nogueira. Ela destaca que o conhecimento produzido dentro da instituição tem reflexos que ultrapassam o ambiente acadêmico.

"A UFSM tem no agro uma das suas grandes fortalezas. E os estudos e o conhecimento gerado na UFSM têm um impacto direto no agro", afirma. "São resultados que impactam diretamente a sociedade, o desenvolvimento do Estado e contribuem para a melhoria das condições da população", completa.

Na Universidade Federal do Rio Grande (Furg), a atuação no setor também vem ganhando reconhecimento. O vice-reitor, Ednei Gilberto Primel, observa que, embora a instituição seja tradicionalmente associada aos estudos dos ecossistemas costeiro e oceânico, a produção científica da universidade também alcança diferentes áreas das ciências agrárias.

A Região Sul do Estado também estava representada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Para o pró-reitor de Pesquisa e Educação, Marcos Britto, a produção científica gaúcha já alcançou reconhecimento que vai além das fronteiras do Estado. "A gente tem uma pesquisa muito desenvolvida, referência mundial aqui no Rio Grande do Sul, principalmente nas universidades públicas, tanto da Capital quanto do Interior", avalia.

Britto aponta que um dos principais desafios está justamente em conciliar ganhos produtivos e sustentabilidade. Na avaliação do pró-reitor, a premiação ajuda a dar visibilidade ao trabalho desenvolvido para aumentar a produtividade preservando os recursos necessários à própria atividade agropecuária. "É um prêmio que qualifica e prestigia a pesquisa que vem sendo desenvolvida no Rio Grande do Sul", finaliza.

Confira a lista dos agraciados de 2026

Prêmio Especial: Eliana Badiale Furlong – Universidade Federal do Rio Grande (Furg);

Cadeias de Produção e Alternativas Agrícolas: Antônio Luis Santi – Universidade Federal de Santa Maria-Frederico Westphalen (UFSM–FW);

Cadeias de Produção e Alternativas Agrícolas: Luciano Carlos da Maia – Universidade Federal de Pelotas (UFPel);

Cadeias de Produção e Alternativas Agrícolas: Ricardo Zambarda Vaz (UFSM);

Inovação e Tecnologia Rural: Tatiana Emanuelli (UFSM);

Inovação e Tecnologia Rural: Michele Greque de Morais-Costa (Furg);

Inovação e Tecnologia Rural: Aldo Merotto Júnior – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs);

Preservação Ambiental: Clódis de Oliveira Andrades Filho (Ufrgs);

Preservação Ambiental: Renato Zanella (UFSM);

Preservação Ambiental: Luciano Kayser Vargas - Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul (Seapi);

Preservação Ambiental: Marcelo Meller Alievi (Ufrgs);

Startup do Agronegócio: Semiocrop Agrobiotecnologia (Representante Jeferson Steffanello Piccin);

Startup do Agronegócio: Entomos Biotecnologia Ltda. (Representante Daniela da Costa e Silva);

Reconhecimento 30 anos do Prêmio: José Eloir Denardin (Embrapa Trigo).